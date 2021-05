Torino, il pagellone di fine anno: Bremer 7, il difensore goleador

Una stagione in crescendo, con miglioramenti sotto ogni punto di vista: il brasiliano è il migliore del suo reparto

L'annata per Gleison Bremer è da definire forse una delle migliori della squadra. Il difensore ha compiuto un percorso di crescita, partito già la scorsa stagione, che lo ha portato ad essere un punto fermo del Torino nel corso di tutto l'anno, avendo disputato 33 partite su 38 ed essendo stato fermo quasi un mese per via del Coronavirus. Una stagione molto prolifica anche dal punto di vista realizzativo: Bremer è stato il difensore più prolifico del Torino con 5 reti, le stesse di Sanabria, una in meno rispetto a Zaza. Nel corso dell'annata, poi, ha dimostrato una grande maturità applicandosi in più ruoli: ha dimostrato di poter essere l'interno di sinistra o anche di poter fare il centrale difensivo.