Torino, il pagellone di fine anno: Vagnati 6.5, il perché di una sufficienza abbondante

Valutando tutto a bocce ferme, è chiaro che non tutto è filato liscio fin dall’inizio e l’episodio celeberrimo della lite con Juric è la spia di questo fatto. In particolare, un anno fa a far perdere la pazienza al tecnico era stato il fatto che il Toro arrivò a fine luglio avendo innestato solo Radonjic e Bayeye a fronte di numerose partenze eccellenti. E se è vero che le tempistiche del mercato sono in gran parte determinate dal presidente, che decide se e quando sbloccare gli investimenti, è anche vero che sta anche al direttore sportivo in certe occasioni trovare delle soluzioni giuste a buon mercato per mettere l’allenatore nelle migliori condizioni possibili.

Tuttavia, se a Juric va riconosciuto di aver saputo tirare fuori una stagione migliore (anche se di poco) della precedente con una squadra cambiata nella sua spina dorsale e costruita in ritardo, a Vagnati va dato atto che in qualche modo è stato formato un gruppo che ha ottenuto più o meno quello che valeva, un decimo posto che avrebbe potuto essere ottavo o nono, come dimostrano alcune ricostruzioni basate sugli expected points. Il Toro 2022-2023, tra operazioni di mercato positive (come l’aver convinto uno come Schuurs, abituato a palcoscenici di altro livello) e altre meno (Bayeye scommessa non vinta), era più o meno sullo stesso livello di quello del 2021-2022 e a un certo punto ciò non era scontato.