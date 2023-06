La classifica degli expected points non sposta gli equilibri: Toro al nono posto

Terminata la stagione 2022/2023 - che ha visto il Torino chiudere al decimo posto in classifica con 53 punti -, è tempo di fare i bilanci. Curioso è il dato degli expected points che risulta molto interessante da analizzare. Gli expected points di una squadra, in una singola partita, vengono calcolati a partire dagli xG (expected goals, ovvero la probabilità di un tiro di diventare un gol) ed xGA (che sarebbero gli xG senza contare i calci di rigore) di ciascun tiro, fissati i quali la partita viene simulata. Da quest’ultime si ricava il numero di vittorie, pareggi e sconfitte di una squadra. Dividendo poi il numero di partite vinte sul totale delle simulazioni si avrà la percentuale di vittoria, e analogamente, di pareggio e sconfitta. Partendo da queste premesse, il sito understat.com ha calcolato come cambierebbe il posizionamento delle squadre di questa stagione appena terminata in Serie A considerando appunto gli expected points: in questa speciale classifica il Torino occupa il nono posto.

Il Torino ha raccolto più o meno punti rispetto a quello che meritava?

Gli expected points della squadra di Juric sono stati precisamente - secondo quanto riportato dal sito understat.com - 56.38, tre in più rispetto ai 53 conquistati dai granata. Attraverso questa classifica dunque i granata guadagnerebbero una posizione, con il Bologna (arrivato nono con 54 punti) che scenderebbe in quattordicesima posizione con 45.84 (con un totale di circa 8 punti in meno). In questa classifica, il Torino sarebbe a -3 dalla zona Europa (occupata dalla Lazio a quota 59.24). Proprio i biancocelesti sono la squadra che sarebbe più penalizzata tramite questa classifica (avrebbero ben 14.76 punti in meno), mentre il club a beneficiarne maggiormente sarebbe la Sampdoria (che meriterebbe con questa statistica un +12.37 punti) ma nonostante questo avrebbe chiuso il campionato in penultima posizione.