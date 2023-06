Torino, il pagellone di fine stagione: Lazaro 6, bene ma gli infortuni lo frenano

Lazaro, partita top: Torino-Milan

L'austriaco nella vittoria casalinga del Torino contro il Milan campione d'Italia fu determinante: da lui arrivò l'assist della rete di Djidji. Lazaro in quella gara dovette giustificare la scelta di Juric, che lo preferì a Vojvoda, e si dimostrò affidabile, anche se ci fu una sbavatura in una rimessa nei primi minuti, e fondamentale in fase offensiva, in particolare in occasione dei calci piazzati. L'esterno fu artefice di una buona prova e confermò le impressioni di inizio campionato.