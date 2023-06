Lazaro sui social: “Grazie Toro!”. Un saluto che sa di mancato riscatto

Il futuro di Valentino Lazaro potrebbe non essere a Torino. L'esterno austriaco è approdato in maglia granata con la formula del prestito con diritto di riscatto e in questa stagione - complice la lesione di alto grado del legamento collaterale del ginocchio destro che lo ha tenuto ai box per circa due mesi - ha collezionato 25 presenze e 4 assist. Lazaro - tramite un post sul suo profilo Instagram - ha scritto: "GRAZIE TORO!". Come raccontato nei giorni scorsi sulle nostre colonne, il Torino sembrerebbe intenzionato a non riscattare l'esterno austriaco e questo messaggio social potrebbe confermare il suo addio.