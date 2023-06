Calciomercato Torino, da Vlasic e Miranchuk a Lazaro: le intenzioni sui riscatti

Nell'incontro odierno tra il presidente del Torino Urbano Cairo, il direttore tecnico Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric si sono definiti i programmi per l'anno prossimo. Uno dei punti centrali del confronto era, ovviamente, la costruzione della rosa per la prossima annata e su chi degli attuali componenti farà parte del gruppo in futuro soprattutto per quanto riguarda i calciatori che al momento dal 1° luglio non farebbero più parte del Torino tra contratti in scadenza e diritti di riscatto da esercitare o meno. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, per Vlasic e Miranchuk - che sono i due giocatori con il prezzo più alto per il riscatto del cartellino rispettivamente 13 milioni e 9.5 milioni di euro - la società granata farà un tentativo per trattare rispettivamente con West Ham e Atalanta al fine di trovare un accordo. Ci sono poi le situazioni relative a Gravillon e Vieira che, secondo quanto può confermare Toro News, vanno verso il rientro ai rispettivi club, ovvero Reims e Sampdoria. La notizia, rilanciata da gianlucadimarzio.com, è che anche Lazaro rischia di non avere futuro nel Toro. L'esterno austriaco è in prestito dall'Inter e l’inclinazione del club sarebbe quella di non esercitare il diritto di riscatto nella squadra dell'anno prossimo. Se l'austriaco non dovesse essere realmente confermato sarebbe il secondo esterno a lasciare i granata dopo Aina.