“Il primo…l’ultimo”: Aina ufficializza l’addio al Torino su Instagram

Ola Aina dice addio al Torino. Quella con l'Inter è stata l'ultima partita del nigeriano con la maglia granata, nonché la 113esima in 4 stagioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, durante le quali ha segnato due gol e realizzato 7 assist. Sul suo profilo Instagram, Ola Aina ha reso noto il tutto, postando prima una sua foto risalente all'agosto 2018, quando esordiva in campionato in Torino-Roma, con la scritta "Il primo", e poi un'altra sua durante Torino-Inter di ieri, 3 giugno 2023, accompagnandola dalla scritta "L'ultimo". Ola Aina, in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, non rinnoverà quindi con il Torino e andrà via a parametro zero.