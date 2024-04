Torino, il punto dall’infermeria: salgono a quattro i giocatori oggi ai box

Il Torino tornerà in campo questo sabato alle 20:45 contro l'Empoli tra le mura del Castellani. Dopo la vittoria con il Monza i granata cercano altri 3 punti per lo sprint Europa. Facciamo ora il punto dall'infermeria in vista del match contro la squadra di Davide Nicola.

Torino, il punto dall'infermeria

Durante la sosta, Ivan Juric ha avuto modo di recuperare Adrien Tameze, ha avuto a disposizione Buongiorno, rientrato dagli impegni con l'Italia con un piccolo problema alla spalla, ma recuperato immediatamente e ha ritrovato anche Tonny Sanabria, la cui tendinite ormai non preoccupa più. Alla lista degli infortuni si aggiunge però Gineitis, come comunicato oggi dal club tramite una nota ufficiale il classe 2004 ha avuta una distrazione al legamento crociato posteriore e dovrà stare out per almeno un mese. Restano ai box i lungodegenti Perr Schuurs, lesione al crociato, Ivan Ilic, lesione al legamento collaterale del ginocchio, e Koffi Djidji, lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro.