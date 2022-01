Torino, il TAR del Piemonte ha sospeso la quarantena dei giocatori granata

Il TAR ha emesso una sentenza che potrebbe stravolgere le sorti del Torino per quanto riguarda le partite da disputare

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Piemonte ha decretato la sospensione della quarantena che stanno vivendo i giocatori del Toro. La notizia è molto importante e può stravolgere i piani per questo fine settimana di Serie A. A questo punto i giocatori del Torino sono liberi di poter uscire e possono quindi teoricamente tornare in campo per la partita in programma domani con la Fiorentina.