Torino, in calendario quest’oggi una seduta di allenamento

Nonostante l'assenza di diversi giocatori impegnati con le nazionali, prosegue la preparazione della formazione granata

Nella giornata di oggi il Torino ha in programma una nuova sessione di allenamento in vista della ripresa del campionato del prossimo weekend. Questo fine settimana infatti la Serie A è sospesa per le partite delle nazionali, motivo per il quale ben 12 giocatori del Toro sono assenti agli allenamenti. Nonostante ciò quest'oggi l'allenatore granata Ivan Juric dirigerà una seduta per i giocatori rimasti a Torino.