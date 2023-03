Torino, in campo i Nazionali: Singo trova un assist, solo panchina per Ricci

Qualificazioni per gli Europei, qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa e amichevoli. Tanti i giocatori del Torino partiti con le rispettive Nazionali per gli impegni internazionali. Nel pomeriggio di oggi hanno giocato la Costa d'Avorio di Singo, gli Azzurrini di Ricci e infine la Nigeria di Aina. Di seguito il resoconto degli impegni.