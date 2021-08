Torino, in vista amichevole contro la Pro Vercelli: sabato al Fila a porte aperte

La squadra può giocare due amichevoli in due giorni volando subito dopo ad Alkmaar

Interessante novità nel precampionato del Torino di Iván Juric. La società granata, secondo quanto raccolto da Toro News, è infatti al lavoro per organizzare un’amichevole aggiuntiva contro la Pro Vercelli per la giornata di sabato 7 luglio. Si giocherebbe al Filadelfia e probabilmente a porte aperte, con capienza di pubblico al 50 per cento. Un appuntamento pensato quindi anche per riavvicinare i tifosi alla squadra nell’ultimo weekend senza partite ufficiali.

TOUR DE FORCE - Non solo: come è noto, la squadra ha in programma di volare il giorno dopo in Olanda per giocare un altro test alle 18 contro l’Alkmaar. Appuntamento confermato, Juric vuol proporre due amichevoli in due giorni per dare a tutti i giocatori novanta minuti e per dare un’altra possibilità di mettersi in evidenza. Dunque, doppia amichevole in due giorni per il Torino, con la squadra pronta a volare in Olanda direttamente dopo l’amichevole con la Pro Vercelli.