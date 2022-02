Torino, Praet ko: infrazione ossea al piede destro, le ultime

Infortunio in allenamento per il belga. L'arto è stato immobilizzato

Non arrivano buone notizie dal Filadelfia. Tramite una nota ufficiale, il Torino ha comunicato che Dennis Praet è dovuto uscire anzitempo dalla seduta odierna di allenamento causa un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. Per il momento l'arto è stato immobilizzato. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni per comprendere se il giocatore dovrà essere operato. Ma uno stop di diverse settimane - si ipotizzano due mesi - è da mettere in preventivo.