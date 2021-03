Lazio-Torino, è il giorno del verdetto della Corte Sportiva d’Appello

La giornata / I granata riprendono la preparazione in vista del derby di domenica

Superato questo weekend dedicato alle Nazionali, è tempo di ripensare al campionato. Per il Toro è la settimana del derby: sabato alle 18 all'Olimpico "Grande Torino" arriva la Juventus. Con oggi quindi, si entra nel vivo dell'attesa. Gli uomini di Nicola, dopo il riposo della giornata di ieri, ritornano in campo al "Fila" per il primo allenamento della settimana. Mancheranno ancora i Nazionali, che avranno ancora un impegno tra domani e mercoledì e Nkoulou, in attesa della negativizzazione dal Covid-19.