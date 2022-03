Torino-Inter 1-0 al 45′: Bremer segna, Guida non vede un rigore

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti

Alberto Giulini

È un ottimo Toro quello che al termine del primo tempo è in vantaggio di un gol contro l'Inter. Una zampata di Bremer sugli sviluppi di calcio d'angolo sta permettendo ai granata di condurre una gara giocata fin qui in modo brillante dagli uomini di Juric, salvati in un paio di occasioni da un grande Berisha. Toro al quale manca un calcio di rigore per un contatto tra Ranocchia e Belotti non sanzionato dal direttore di gara e sul quale anche il Var ha sorvolato. I granata saranno ora chiamati a non abbassare il ritmo nella ripresa, quando un'Inter a caccia di punti Scudetto dovrà per forza di cose alzare i giri del proprio motore.

LE SCELTE - Juric conferma Berisha tra i pali e inserisce Buongiorno al posto di Rodriguez a completare il terzetto difensivo con Djidji e Bremer. In mezzo al campo torna Lukic al fianco di Mandragora, con Singo e Vojvoda sulle corsie esterne. Nessun cambio per quel che riguarda invece il reparto avanzato: a supporto di Belotti confermati Brekalo e Pobega. Inzaghi deve invece fare i conti con le pesanti assenze di De Vrij e Brozovic: al centro della difesa c'è quindi Ranocchia, in mezzo al campo maglia da titolare per Vecino.

LA CRONACA - La prima occasione dell'incontro è subito per il Toro: imbucata di Brekalo per Belotti, che manda sull'esterno della rete da posizione defilata. La risposta nerazzurra è affidata ad un sinistro dal limite di Dzeko che non sorprende Berisha. All'11' arriva il vantaggio del Toro con Bremer, che sugli sviluppi di calcio d'angolo ribadisce in rete un pallone rimasto vagante nell'area piccola. A negare il pareggio ai nerazzurri sono i guantoni di Berisha, che al quarto d'ora è reattivo e sbarra la strada ad un colpo di testa di Martinez. Il portiere granata non si fa sorprendere nemmeno al 30' su una punizione insidiosa di Cahlanoglu: un tiro-cross sul quale Ranocchia e Dzeko mancano l'appuntamento con il pallone per una questione di centimetri e il portiere albanese è reattivo a smanacciare. Al 35' reclamano invece i granata dopo un contatto davvero molto dubbio tra Ranocchia e Belotti all'interno dell'area di rigore. Il centrale nerazzurro colpisce prima il piede del Gallo, ma per Guida non c'è nulla e dal Var non arriva nessun richiamo. Una decisione che farà probabilmente discutere, dato che il rigore sembrava abbastanza netto. Al 45' è Mandragora a provarci con un sinistro dal limite, mandando di poco a lato. È l'ultima occasione di un primo tempo giocato brillantemente dal Toro, avanti di un gol all'intervallo e chiamato a non abbassare l'attenzione nella ripresa.