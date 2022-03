Torino-Inter 1-1, le statistiche: i granata azzeccano l’approccio

Le due squadre creano molto ma i nerazzurri si sono lasciati sopraffare dall'aggressività della formazione di Ivan Juric

Marco De Rito

"Nel primo tempo è andato meglio il Toro. Nel secondo tempo bene noi i primi 25 minuti, siamo entrati in campo con grande energia e avremmo meritato il pari prima", questo il commento di Simone Inzaghi al termine di Torino-Inter terminato con un pareggio segnato in extremis dai meneghini. Per l'allenatore degli ospiti il pari è un risultato che sta stretto alla sua squadra e analizzando le statistiche si nota che non è vero, ma non è neanche errato affermare che la sua squadra ha creato molto e, per quanto riguarda le occasioni, il pari l'ha meritato.

MOLE DI GIOCO - Gli indicatori mostrano come il pareggio sia il risultato giusto per quanto creato dalle due formazioni. Sui tiri il Toro è leggermente inferiore rispetto agli avversari: 13 (di cui 4 in porta) contro 14 (di cui 7 a porta). I granata hanno avuto un'occasione da gol (13) in più rispetto ai nerazzurri (12). Anche se gli ospiti hanno battuto un corner in più (4) rispetto ai padroni di casa (3). Buona la seconda per Etrit Berisha che, nonostante qualche sbavatura, si è rivelato decisivo grazie alle sue 6 parate doppiando il collega Samir Handanovič (3 parate).

ATTEGGIAMENTO - Simone Inzaghi ha ragione quando parla dell'aggressività del suo avversario e dell'approccio sbagliato della sua squadra. Anche se il Torino ha effettuato il 44% di possesso palla, per il 59% il pallone l'ha giocato nella metà campo del Biscione. Mentre la formazione meneghina per il 70% il possesso palla l'ha effettuato nella propria metà campo. Il baricentro per le due squadre non è stato altissimo. Nel primo tempo il Toro ha avuto un baricentro di 51,53 m, mentre l'Inter di 50,68 m. Nella ripresa i granata si sono abbassati a 48,44 m mentre i nerazzurri si sono alzati a 53,72 m. L'atteggiamento del Torino è spiegabile per il gol trovato al 12' della prima frazione di gara e con un avversario importante come l'Inter era giusto pensare anche alla fase difensiva per difendere il vantaggio. Tattica che non ha ripagato Ivan Juric nel finale, quando è stato rimontato nel recupero in quanto i suoi avevano esaurito le energie, ma comunque ha permesso ai piemontesi di strappare un punto importante contro uno dei club favoriti per la vittoria del tricolore.