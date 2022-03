Torino-Inter 1-1, Juric: “Rigore che manca? Noi penalizzati tante volte”

Al termine del match Torino-Inter, valido per la 29^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric ha commentato la partita ai microfoni di DAZN con le seguenti dichiarazioni: "Primo tempo giocato bene tranne in un paio di piazzati dove è stato bravo Berisha. Nel secondo tempo un calo dovuto ai tanti stop per febbre. Poi ci siamo ripresi ma abbiamo subito gol alla fine come tante volte è successo quest’anno".

“Penso che in quella situazione abbiamo fatto due errori, la prima è che dovevamo ripartire prima, la seconda è che dovevamo tenere palla meglio. Bisognava gestire la palla o nel peggiore dei casi concedere fallo laterale, non si può sbagliare così”.

“Potevamo gestirla meglio, Berisha poteva prenderla in mano e far salire la squadra. Poi non si può perdere un pallone così nel finale, piuttosto fai fallo o la metti in rimessa laterale. La mia sensazione è che la squadra abbia pagato tantissimo queste piccole cose che ci hanno portato via tantissimi punti”.