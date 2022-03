Torino-Inter 1-1, Inzaghi: “Primo tempo meglio il Toro, c’è un po’ di stanchezza”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine della partita valida per la 29^ giornata del campionato Serie A

Redazione Toro News

Al termine del match Torino-Inter, valido per la 29^ giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN la partita con le seguenti dichiarazioni: "Nel primo tempo è andato meglio il Toro come aggressività e hanno fatto gol su calcio d'angolo. Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Nel secondo tempo bene i primi 25 minuti, siamo entrati in campo con grande energia e avremmo meritato il pari prima. Con un pari nei primi 25 minuti forse avremmo potuto vincere la partita. Sapevamo chi affrontavamo e non sono contento dell'approccio del primo tempo, abbiamo qualche attenuante ma per rivincere lo Scudetto bisogna approcciare in modo diverso le partite".

La perdita di Brozovic è stata decisiva?

"Penso che abbiamo perso forze e giocatori nel momento cruciale della stagione. Abbiamo giocato tantissimo ma questo non deve essere una scusa, possiamo fare meglio. Adesso ci rimangono dieci partite più la semifinale di Coppa Italia e dobbiamo recuperare energie e qualche risultato che ultimamente è venuto meno".

Perché in campionato fate così fatica?

"La preoccupazione non c'è perché adesso so che abbiamo la possibilità di allenarci di più e meglio. Possiamo analizzare il perché di questi risultati che sono venuti, c'è stanchezza fisica e mentale. Oggi l'approccio non è stato buono ma poi abbiamo creato tanto con Dzeko e Dimarco".

Avete pagato la pressione per lo status di favorita?

"Per me no, siamo orgogliosi e non ci mette pressione. Ci sono tante squadra davanti e tutte forti, qualcuno ha avuto più tempo per prepararsi ma noi non ci tiriamo indietro e faremo queste 10 finali".

Che opinione si è fatto sul calcio di rigore?

"Qui c'è un tocco sul piede e sulla palla. La decisione la prende l'arbitro, noi abbiamo già pagato a caro prezzo altre volte".

SEGUICI SU: