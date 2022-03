Torino-Inter, designato ancora Guida: l’arbitro del match dell’andata e degli 0-7

Per i granata, un solo punto guadagnato nelle ultime 5 partite dirette dall'arbitro campano

Luca Bonello

Come nel match dell'andata, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare la sfida tra Torino e Inter, partita valida la 29^ giornata del campionato di Serie A (QUI TUTTE LE DESIGNAZIONI DI GIORNATA). Il fischietto campano ha già diretto diverse volte i granata nella sua carriera, 24 per la precisione e lo storico è leggermente negativo: sono infatti nove i successi del Torino con Guida come arbitro, 5 i pareggi, mentre le sconfitte sono 10.

COME A DICEMBRE - Curiosa la scelta di assegnare Torino-Inter proprio a Marco Guida, dato che lo stesso arbitro campano ha diretto l'incontro dell'andata, giocato a dicembre a San Siro. In quell'occasione il match finì 1-0 in favore dei nerazzurri e il direttore di gara si limitò a gestire la gara, che non ebbe particolari episodi controversi. Non fu neanche una gara così aggressiva, dato che nei 90' di gioco, solo Calhanoglu ricevette un cartellino giallo.

PASSATO - Nel passato recente, Marco Guida non ha portato particolarmente fortuna al Torino. Egli è stato infatti l'arbitro degli 0-7 granata contro Milan e Atalanta, della sconfitta per 4-2 a Crotone e del 3-3 di Sassuolo-Torino, incontro nel quale i granata si fecero rimontare nel finale. L'ultimo successo granata con Guida come direttore di gara risale al 9 novembre 2019, quando il Torino vinse 0-4 a Brescia, da lì in poi solo 1 pareggio in 5 partite. Nell'ordine: Torino-Atalanta 0-7, Sassuolo-Torino 3-3, Crotone-Torino 4-2, Torino-Milan 0-7 e Inter-Torino 1-0. Insomma, gli ultimi precedenti non sono di certo benauguranti per i granata.