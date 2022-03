L'influenza continua a colpire i granata

L'influenza non dà tregua al Toro. Dopo aver colpito diversi giocatori in settimana, anche Simone Zaza - regolarmente convocato per la gara - ha dovuto dare forfait. Il centravanti lucano, febbricitante, non sarà dunque a disposizione per la gara contro l'Inter