Hakan Çalhanoglu esprime vicinanza a Perr Schuurs. Il centrocampista dell'Inter, in rete dal dischetto per il 3-0 finale, ha dedicato al centrale olandese, uscito in barella in seguito a un brutto infortunio al ginocchio, una storia Instagram. "La salute dei giocatori viene sempre prima di tutto. Perr, fratello mio, ti auguro un pronto recupero. Sono certo che ti rialzerai più forte di prima"