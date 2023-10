Torino-Inter 0-3, Juric: “Siamo in difficoltà reale ma sono fiducioso”

1 di 2

DAZN

TURIN, ITALY - OCTOBER 02: Ivan Juric, Head Coach of Torino, looks on prior to the Serie A TIM match between Torino FC and Hellas Verona FC at Stadio Olimpico di Torino on October 02, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine di Torino-Inter, gara valida per il nono turno del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono le sensazioni per Schuurs? "Vediamo domani, le sensazioni non sono sicuramente positive. Speriamo succeda un miracolo e non sia niente di grave. Penso che a noi già mancavano Buongiorno e Djidji, mentre Zima non è al top. Oggi Tameze ha fatto una grande partita da difensore centrale, Sazanov è giovane con grande voglia di imparare ma deve ancora crescere tanto sui nostri concetti e si è sentito. I ragazzi hanno fatto 60' ottimi, è finito il primo tempo che attaccavamo e abbiamo iniziato il secondo da grande squadra. Poi si è spostato tutto perché abbiamo perso le marcature"

Si aspettava più qualità negli ultimi 30 metri? "C'erano tante situazioni create con gioco dove fare meglio negli ultimi 30'. Ci voleva più qualità in tante situazioni"

L'abbiamo visto quasi in lacrime dopo il derby. Oggi qual è il sentimento che prevale? "Dobbiamo avere grandissima lucidità, è la prima volta in due anni e mezzo che siamo in difficoltà reale. Sia per gli infortuni che per i risultati non ottimali, bisogna essere lucidi in questo momento e ben organizzato. Oggi il risultato è brutto e ci è andata veramente molto male, ma oggi i ragazzi hanno fatto veramente tante cose ottimali. Vediamo se riusciamo a recuperare Buongiorno e Zapata per la prossima partita e fare meglio.

Avete accettato la pressione dell'Inter con serenità per lunghi tratti. Avevate preparato così la gara? "Volevamo impostare e accettare la loro pressione, è andata bene a lunghi tratti. Abbiamo spostato Vlasic più in mezzo per non dare punti di riferimento e abbiamo attaccato benissimo quello spazio, potevamo fare meglio però sicuramente gli ultimi passaggi. E' un peccato non aver fatto gol dopo 60' giocati così. Il campionato è lungo e sono fiducioso che possiamo fare bene".

Si ritiene preoccupato per i gol che non arrivano? Certo, sono preoccupato per i gol che non arrivano, sono preoccupato un po’ di tutto, ma i ragazzi si riprenderanno alla grande. Tutto questo periodo è servito alla grande. Voglio vedere Sanabria vero, Pelle ha fatto un'ottima gara e si è mosso bene, Zapata speriamo che recuperi. Cercheremo di avere più soluzioni in attacco. Sono fiducioso, oggi è girata così per l'infortunio di Schuurs ma la squadra era giusta e mi rimane questo”.