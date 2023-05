Torino, Juric con la febbre: le sue condizioni verso la Fiorentina

A causa di un attacco febbrile, Ivan Juric non si è presentato in sala conferenze per la presentazione della vigilia di Torino-Fiorentina. Matteo Paro, suo vice, ha chiarito in apertura di conferenza le motivazioni dietro l'assenza dell'allenatore croato, spiegando appunto come la febbre gli avesse impedito di essere presente già nella giornata odierna all'Olimpico (QUI le sue parole). Fortunatamente, le condizioni di Juric non preoccupano. Anzi, a quanto svelato da Paro, il tecnico croato dovrebbe tornare ad assumere il ruolo di guida in tempo per Torino-Fiorentina, prendendo regolarmente posto in panchina domani alle 15: "Ha un po' di febbre, dovrebbe recuperare per domani".