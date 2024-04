Torino, Juric fatica contro Di Francesco: l’unica vittoria 4 anni fa

I due tecnici si sono scontrati diverse volte in carriera, ma i numeri non sorridono a Juric

Enrico Penzo Redattore 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 13:01)

Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco di nuovo a confronto, per la terza volta questa stagione. Il tecnico granata nei due precedenti incontri non ha mai trovato la vittoria contro l'allenatore dei ciociari, rimediando un pareggio in campionato per 0 a 0 e una sconfitta in Coppa Italia, costata l'eliminazione dal torneo. Proprio due giorni fa è giunta l'ufficialità: l’Italia avrà otto posti in Europa la prossima stagione ed una delle tappe fondamentali per sperare di raggiungere il sogno europeo passa proprio per il match di domenica.

Juric alla ricerca del riscatto contro Di Francesco — Juric ha incrociato Di Francesco in tanti momenti diversi nell'arco della sua carriera. Per la prima volta si sono affrontati nel 2016, ai tempi del Genoa, in una stagione complicata dove Juric fu prima allontanato e poi richiamato ottenendo la salvezza alla penultima giornata. L'incrocio con Di Francesco terminò con un ko: 2-0 neroverde, rigore trasformato da Politano e colpo di testa di Defrel. Anche il ritorno con il Sassuolo terminò con la sconfitta del Genoa, match deciso dalla rete di Pellegrini. 0 a 2 contro Di Francesco per Juric quindi. I due finirono per ritrovarsi nel 2019 alla guida di due squadre diverse: Di Francesco con la Sampdoria, Juric nel Verona. Finalmente il tecnico croato ebbe la sua prima vittoria contro il collega. Era il 5 ottobre, gli scaligeri si imposero per 2-0 di fronte ai propri tifosi con il colpo di testa di Kumbulla, che aprì i giochi e successivamente l'autogol di Nicola Murru che li chiuse. Tre punti per Juric e ko fatale per Di Francesco, esonerato. L'ultimo incrocio tra i due in campionato avvenne a dicembre 2020: Juric era sempre a Verona, Di Francesco si trovava al Cagliari. Zaccagni portò in vantaggio il Verona, Marin fissò il risultato sull'1-1 riprendendo la partita. Un punto per parte. In campionato quindi sono stati 4 gli incroci: per Juric 2 ko, 1 pari e una vittoria. A questi si aggiungono due precedenti in Coppa Italia, tra cui quello più recente con il Torino. Gol lampo di Ibrahimovic e colpo di testa alla mezz'ora di Zima; successivamente ai supplementari a spezzare l'equilibrio dell' 1 a 1 è stato proprio il Frosinone, con la rete di Reiner. In occasione di quella partita non sono mancate le proteste da parte dei granata a causa del grave errore arbitrale su Demba Seck.

L'ultima partita tra Juric e Di Francesco: 0-0 al Benito Stirpe — L'ultimo scontro tra i due allenatori è andato in scena lo scorso 10 dicembre. La gara, terminata 0-0, è stata equilibrata. 11 tiri totali per il Frosinone e 16 per i granata, di questi 5 in porta per i padroni di casa e 3 per il Toro. Possesso palla ben distribuito con il 53% per i ciociari e il 47% per i ragazzi di Juric. Domenica per il tecnico croato la posta in gioco è alta, la vittoria contro Di Francesco manca da ormai troppo tempo, e oltre a questa sfida personale la partita sarà decisiva per i granata in ottica Europa.

