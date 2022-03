Torino, Juric ha la stessa media punti di Nicola. E Mazzarri resta molto lontano

Tanti numeri su Juric e sui suoi predecessori: da Mazzarri a Nicola, passando per Giampaolo e Longo

MAZZARRI E NICOLA - La media punti di Juric è al momento la stessa di Davide Nicola, colui il quale ha condotto alla salvezza il Torino nella stagione 2020/2021, dopo essere subentrato a Marco Giampaolo. L'attuale allenatore della Salernitana ha seduto venti volte sulla panchina del Torino, chiudendo con una media punti di 1,20. Juric è quindi in linea con Nicola dopo che per molte settimane era stato nettamente davanti al collega. Il croato era stato in scia a Walter Mazzarri per più giornate, mentre ora è ampiamente alle spalle del toscano, oggi in forze al Cagliari. Mazzarri ha concluso la sua esperienza granata, contraddistinta da importanti alti e poi da pesanti bassi, con una media di 1,55. Il toscano ha accumulato tre volte le panchine attuali di Juric (89 contro le 31 dell'ex Hellas Verona) e ciò avvalora ancor di più la sua media punti.