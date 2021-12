Torino, Juric in conferenza stampa alle 12. Match day per la Primavera

Live su Toro News gli aggiornamenti sulla Primavera e sulla conferenza di Juric

Giornata ricca di appuntamenti per il Torino. Oggi, sabato 18 dicembre, si partirà con la Primavera di Federico Coppitelli. Alle ore 11 i granata sfideranno il Bologna a Biella, in un match che potrete seguire con gli aggiornamenti live di Toro News, dal prepartita fino al postpartita. Alle ore 12 invece spazio alla conferenza di Ivan Juric che si presenterà in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Verona. Anche in questo caso potrete seguire direttamente su Toro News le parole di Juric, con gli aggiornamenti live dall'incontro con i giornalisti.