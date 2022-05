Torino, Juric per la prima volta al “Bentegodi”: la speranza è superare l’Hellas

Per la prima volta Ivan Juric sarà di scena al "Bentegodi" di Verona contro il suo glorioso passato

Per la prima volta Ivan Juric tornerà al "Bentegodi" da quando ha lasciato l'Hellas Verona. Sarà un momento significativo per la carriera del croato, che ai veneti deve tanto, in primo luogo la chiamata del Torino della scorsa estate. Con l'Hellas 76 panchine distribuite in due stagioni. L'attuale media punti in granata è superiore rispetto a quella tenuta con l'Hellas nelle scorse due stagioni: 1,22 quella con gli scaligeri, 1,33 con il Torino. Nono posto il primo anno, decimo posto il secondo. Proprio in questa stagione Juric è in lotta per concludere nella parte sinistra della classifica e ha messo nel mirino proprio il suo glorioso passato.