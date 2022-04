Torino, Juric pronto a rilanciare Pellegri: “In allenamento fa ottime cose”

Il centravanti si era fermato a dicembre per una lesione all'adduttore, poi in granata due spezzoni e qualche lieve acciacco

Alberto Giulini

Dopo i primi mesi in granata trascorsi a lavorare prevalentemente sulla forma fisica, per Pietro Pellegri potrebbero presto arrivare più opportunità per mettersi in mostra sul campo. "Sta crescendo veramente bene" ha spiegato Juric nella conferenza di presentazione di Torino-Milan. E così per il centravanti classe 2001, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, si prospetta un finale di stagione in cui cercare rilancio dopo un'annata complicata.

GLI INFORTUNI - Quando vestiva ancora la maglia del Milan, ad inizio dicembre, Pellegri è stato costretto ad alzare bandiera bianca per una lesione all'adduttore destro. Un problema che il centravanti si è lasciato alle spalle solamente al momento del trasferimento a Torino. "È arrivato in condizioni molto precarie dopo l'infortunio" ha spiegato Juric, che ha impiegato il classe 2001 solamente per due spezzoni finali contro Udinese e Cagliari. Ora il peggio - come spiegato negli scorsi giorni su Toro News - sembrerebbe però alle spalle e Pellegri vede all'orizzonte un finale di campionato in cui provare a ritagliarsi degli spazi. A partire dal match contro il Milan, sua ex squadra.

LE OCCASIONI - Parole importanti sono arrivate proprio da Juric, che ha aperto alla possibilità di impiegare con maggior frequenza il centravanti: "Secondo me in questi mesi ha lavorato molto molto bene e spero di dargli occasioni in queste partite perché mi dimostri quelle ottime cose che sta facendo vedere in allenamento". Sicuramente la concorrenza di Belotti non è delle più semplici, ma con Sanabria fuori per infortunio e Zaza acciaccato per un fastidio al ginocchio l'ex Milan rappresenta in questo momento la prima alternativa al Gallo. Pellegri dovrà dunque sfruttare nel migliore dei modi tutte le occasioni che gli si presenteranno, in ballo c'è anche il riscatto che il Toro dovrà decidere se esercitare al termine della stagione.