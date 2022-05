Torino, Juric su Mandragora: “L’obbligo di riscatto non è scattato”. La situazione

Le parole di Juric su Mandragora ne mettono in dubbio il futuro: gli scenari

Nella lista dei giocatori del Torino con il futuro in dubbio c’è pure Rolando Mandragora. La situazione del centrocampista napoletano è una tra quelle che vanno definite con la fine del campionato. Mandragora era arrivato al Torino gennaio 2021 dopo l'accordo raggiunto con la Juventus sulla base di un prestito estendibile fino a giugno 2022 con diritto di riscatto a favore dei granata. Questo diritto, entro il 30 giugno 2022, si sarebbe tramutato in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi da parte del club e del giocatore. In quel caso il Toro avrebbe dovuto versare 9 milioni di euro più 1 di bonus nelle casse bianconere. "L'obbligo non è scattato - ha svelato però Juric – perché Rolando non è riuscito a fare le presenze necessarie". Anche a causa di un infortunio al menisco che lo ha costretto a rimanere fuori lo scorso autunno, Mandragora ha sin qui raggiunto 20 presenze, al massimo ne farà 21 se giocherà Torino-Roma. E i gettoni necessari perché scattasse l’obbligo di riscatto erano 25.

IL FUTURO - A questo punto, senza l'obbligo, la palla passa nuovamente al Torino che dovrà prendere una decisione. "Mandragora non è nostro, va comprato" ha spiegato senza mezzi termini Juric. "Se lo vogliamo, è la stessa situazione di Pobega”. In realtà il tecnico per semplificare ha detto un’inesattezza: il triestino è in prestito secco dal Milan, senza nessuna opzione per il Torino. Stando a quanto aveva ufficializzato la Juventus, invece, il Torino avrebbe ora un semplice diritto di riscatto fissato a 14 milioni da esercitare entro il 30 giugno 2022. Se il club granata pagasse quella cifra alla Juventus, il centrocampista sarebbe totalmente del Torino. Ma è tutto da vedere se il club granata sia disposto o meno a effettuare l’operazione: così non fosse, sarebbe necessario negoziare daccapo con la Juventus... O orientarsi su altri giocatori.