Torino, Pjaca si presenta: “Arrivo dalla Juventus, ma spero che il futuro sia granata”

In diretta la conferenza dell'attaccante granata dalla Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino

Gianluca Sartori

-

Cari amici di Toro News, siamo collegati dalla Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Torino Marko Pjaca.

Sono arrivati Marko Pjaca e Davide Vagnati. A prendere la parole per primo è quest'ultimo.

"Abbiamo deciso di fare le presentazioni a fine mercato per evitare accavallamenti e problematiche dovute a esigenze di mercato varie. Iniziamo quindi coi calciatori che non sono impegnati con le Nazionali. Marko si è legato a noi a fine luglio. E' un giocatore di grandissimo talento, e un ragazzo che mi piace molto perchè ha personalità in campo ma umiltà in settimana durante l'allenamento. Per lui questa è una stagione importante. La sua carriera è stata frenata da qualche infortunio di troppo. L'anno scorso ha avuto continuità in un'altra società, quest'anno sono convinto possa essere il suo anno".

Come stai? Puoi essere a disposizione dopo la sosta?

"Ho avuto un piccolo problema prima della Fiorentina, ma già in quella partita stavo bene. Ora mi sto preparando al meglio per la prossima".

Cosa ti chiede Juric?

"Ognuno di noi sa perfettamente quello che deve fare. Questo è importante".

Brekalo è un tuo connazionale: cosa pensi di lui?

"E' un giocatore importante, spero possa avere una grande stagione con noi. Io darò il massimo per aiutarlo e facilitare i suoi primi giorni qui".

Quale è la tua posizione naturale?

"Quella dell'esterno sinistro che entra dentro il campo partendo comunque da quella parte".

Cosa ti ha convinto del Torino? Può essere il tuo anno per esplodere?

"Spero di sì. Ho parlato col mister, mi ha detto cosa si aspetta. Non mi doveva convincere lui per venire qui, sapevo già che questa è una piazza storica dove si può fare bene. Ma dopo quella conversazione col mister ho deciso di venire qui".

Come ti senti accolto dai tifosi, considerando che vieni dalla Juventus?

"Capisco che i tifosi non apprezzino la Juventus, ma ora devo fare bene per la squadra in cui gioco. Non credo ci saranno dei problemi, darò tutto per questa squadra!".

Che idea ti eri fatto del Torino, nelle annate precedenti?

"Il Torino ha fatto troppa fatica, trovandosi in posizioni di classifica che non gli competono. Quest'anno dobbiamo fare meglio e dare soddisfazioni ai tifosi, è l'intento di tutti".

A cosa sono state dovute le tue difficoltà in passato?

"Agli infortuni che ho avuto. Ora spero di avere continuità e far vedere le mie qualità".

Cosa ci puoi dire di te come persona?

"Sono un ragazzo tranquillo, che fa una vita normale. Non ci sono cose particolare. Hobby? Niente di che, come tutti i ragazzi giovani mi piace giocare con la playstation ma non troppo perchè c'è mia moglie qui".

In che ruolo pensa di utilizzarti Juric?

"Trequartista sinistro. Può essere la posizione giusta per me. Che cosa si aspetta da me? Chiedetelo a lui".

Arrivi dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Possiamo dire che speri che il tuo futuro sia granata?

"Ogni calciatore spera di trovare stabilità in una società che punti stabilmente su di lui. Sono in prestito di riscatto, lo so, ma spero che il mio futuro possa essere qui".

Cosa ti piace della città di Torino?

"E' una città tranquilla, mi trovo molto bene, so che qui ci sono le condizioni per essere sereno".

Come mai Allegri non ha detto cose molto positive su di te?

"Non leggo molto i giornali... Chiedetelo a lui".