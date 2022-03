Torino, la giornata: allenamento in programma verso la sfida con la Salernitana

Allenamento in programma per i granata, che sabato a Salerno ritroveranno l'ex Nicola: sarà fondamentale ritrovare la vittoria

Oggi, mercoledì 30 marzo, il Torino (in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali) si ritroverà al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per continuare la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato 2 aprile alle 20.45 in casa della Salernitana. L'obiettivo è tornare alla vittoria e migliorare il rendimento contro le squadre di bassa classifica: nelle 8 partite giocate finora contro le ultime 5 della classe, infatti, sono arrivate solo due vittorie, altrettanti pareggi e 4 sconfitte.