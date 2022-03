Torino, la giornata: riposo per i granata di Juric. 2 i giocatori impegnati con le nazionali

La giornata di oggi, sabato 26 marzo, dei granata di Juric

Nella giornata di oggi, sabato 26 marzo, il Torino di Juric avrà un giorno di riposo, insieme a domani - domenica 27 marzo. I granata torneranno quindi ad allenarsi al Filadelfia lunedì, 28 marzo, per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato - il Torino scenderà in campo sabato 2 aprile alle 20:45 contro la Salernitana. Ad essere impegnati in campo con le rispettive nazionali, invece, saranno in 2: Berisha, con la maglia dell'Albania, nella sfida contro la Spagna - alle 19:45 - e Rodriguez con la Svizzera, nella sfida contro l'Inghilterra alle 18:30. Alle 15:00, la Croazia di Brekalo affronterà la Slovenia, ma il 14 granata attualmente è ancora in isolamento dopo la positività al Covid.