Torino, la giornata: continua la preparazione in vista del Cagliari

Dopo tre giorni di riposo, il Torino ha ricominciato ieri - mercoledì 17 gennaio - ad allenarsi al Filadelfia per iniziare la programmazione delle prossime sfide di campionato. Juric ha dieci giorni davanti a sé prima di tornare in campo con i granata, con la prossima gara in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20.45 contro il Cagliari. Oggi - giovedì 17 gennaio - si terrà la seconda seduta d'allenamento della settimana, in cui i granata continueranno a lavorare su quanto imbastito alla ripresa. La trasferta con il Cagliari vuole essere per i granata l'occasione per invertire il trend che li ha visti molto meno efficaci fuori dalle mura amiche.