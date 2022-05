Torino, la giornata: continua la preparazione dei granata in vista del Napoli

Ivan Juric e lo staff continuano a monitorare la situazione dei giocatori al momento in infermeria

Continua la preparazione della formazione granata in vista della partita contro il Napoli, gara in programma sabato 7 maggio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Ivan Juric e lo staff continuano inoltre a monitorare la situazione dei giocatori al momento in infermeria: Edera e Warming ieri - mercoledì 4 maggio - hanno lavorano a parte sul campo secondario. Bremer invece si è allenato con la squadra, così come Pjaca (LEGGI QUI).