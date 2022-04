Torino, la giornata: day-after per la prima squadra, vigilia per la Primavera

La formazione Primavera di Coppitelli sfiderà il Cagliari domani, la prima squadra invece dovrà recuperare dopo la gara di ieri con il Milan

La giornata di oggi del Torino vedrà la prima squadra impegnata a recuperare le energie dopo il match di ieri pareggiato 0-0 con il Milan. I granata di Juric torneranno poi in campo sabato sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Per la formazione Primavera invece, dopo la vittoria ottenuta sabato con il Verona, oggi è già giornata di vigilia. Domani infatti i ragazzi di Coppitelli sfideranno in trasferta il Cagliari nel turno infrasettimanale cercando ancora di raccogliere punti preziosi per qualificarsi ai playoff.