Torino, la giornata: è già tempo di rifinitura in vista dello Spezia

Giornata di vigilia per il Torino di Nicola: domani c’è il match contro lo Spezia

Rifinitura, pranzo e partenza alla volta di La Spezia: è questo il programma del Torino in vista della decisiva trasferta allo Stadio Comunale Alberto Picco, in programma domani alle 15:00. Nicola potrà sistemare gli ultimi dettagli e fare la conta dei disponibili: Izzo e Nkoulou sono tornati in gruppo già da ieri, mentre Gojak e Milinkovic-Savic difficilmente prenderanno parte al match contro la squadra di Italiano.