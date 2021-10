Torino, la giornata: in programma una seduta di allenamento

Secondo allenamento per il Toro, in preparazione alla gara di domenica pomeriggio contro il Napoli

In vista della quarta trasferta dei granata, a Napoli contro gli azzurri di Spalletti (calcio d'inizio domenica 17 ottobre alle 18:00), il Torino di Juric svolgerà, nella giornata di oggi, una seduta di allenamento in preparazione alla sfida. Alcuni giocatori, tra cui Pjaca e Kone, svolgeranno delle attività personalizzate e delle terapie, al fine di riuscire a recuperare al più presto dai rispettivi infortuni (lesione muscolare e affaticamento al retto femorale). Per il centrocampista belga Praet, gli allenamenti, a partire da quello odierno, potranno iniziare ad intensificarsi, data la sua continua guarigione dal suo infortunio.