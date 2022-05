Torino, la giornata: match-day per i granata, che ospitano la Roma

La squadra di Ivan Juric scenderà in campo alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino contro i giallorossi per l'ultima giornata di Serie A

Oggi, venerdì 20 maggio, il Torino sarà di scena per l'ultima giornata di Serie A: alle 20.45 i granata ospiteranno la Roma di José Mourinho all'Olimpico Grande Torino con l'obiettivo di chiudere nel modo giusto la stagione e battere per la prima volta in stagione una big del campionato. Obiettivo che spera di centrare in primis il tecnico Ivan Juric, che ieri in conferenza stampa ha presentato i temi della sfida con i giallorossi soffermandosi anche sulle questioni di mercato.