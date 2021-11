Torino, la giornata: match-day per la Primavera, Juric parla in conferenza

Gli impegni della giornata di oggi, domenica 21 novembre: alle 10:45 in campo la Primavera

Nella giornata di oggi - domenica 21 novembre - la Primavera del Torino scenderà in campo, alle 10:45 allo Stadio Pozzo di Biella, per la gara valida per la 9^ giornata di campionato contro il Napoli di Frustalupi: per i granata, l'obiettivo è quello di mantenere la fila di vittorie consecutive - quella di oggi sarebbe la 3 di fila, dopo quelle contro Spal e Sampdoria. Per i granata di Juric invece, è la vigilia in preparazione alla sfida di domani - lunedì 22 novembre - alle 20:45 contro l'Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la 13^ giornata di Serie A. Il tecnico granata, come in ogni vigilia, parlerà in conferenza alle ore 15: la diretta scritta sarà disponibile su Toro News.