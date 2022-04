Torino, la giornata: oggi la ripresa al Fila. La Primavera in campo alle 16

I granata oggi torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida con lo Spezia in programma sabato alle 15

Redazione Toro News

Dopo i giorni di pausa concessi da Juric, oggi torna in campo al Torino. I granata di Ivan Juric quest'oggi torneranno in campo al Filadelfia per iniziare a preparare la gara con lo Spezia di Thiago Motta in programma sabato 23 aprile alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Inoltre oggi alle 16.00 scenderà in campo la Primavera di Coppitelli contro il Bologna: come di consueto su Toro News potrete seguire la cronaca live del match, oltre a tutto il pre e post partita.