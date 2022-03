Torino, la giornata: stamattina la ripresa al Filadelfia

I granata di Juric - dopo due giorni di riposo - quest'oggi torneranno ad allenarsi in vista della sfida con la Salernitana

Dopo due giorni di riposo concessi da Juric alla squadra granata, il Torino oggi - lunedì 28 marzo - tornerà ad allenarsi al Filadelfia per iniziare a preparare la sfida con la Salernitana in programma sabato sera. In programma una seduta mattutina a porte chiuse. Ovviamente non saranno ancora presenti alla seduta odierna i giocatori granata impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo.