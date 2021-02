Torino, la giornata: seduta al Filadelfia

Dopo il pirotecnico pareggio ottenuto contro l’Atalanta e la ripresa della preparazione avvenuta nel pomeriggio di ieri, il Torino di Davide Nicola ritorna in campo al Filadelfia. Belotti e compagni sosterranno oggi una seduta di allenamento in vista dell’impegno in campionato sotto la Mole contro il Genoa di Davide Ballardini, in programma per sabato 13 febbraio alle ore 15:00. L’obiettivo dei granata resta trovare la prima vittoria all’Olimpico Grande Torino per dare continuità alla striscia di risultati positivi dopo i quattro pareggi consecutivi raccolti con Spezia, Benevento, Fiorentina ed Atalanta.