Torino, la giornata: seduta di allenamento e monitoraggio per Pobega

I granata in campo per continuare a preparare la sfida con il Bologna di domenica. Filtra ottimismo per le condizioni del centrocampista

Redazione Toro News

Il Toro continua la marcia di avvicinamento alla sfida casalinga di domenica 12 dicembre contro il Bologna. Reduci dal pareggio di lunedì a Cagliari, i granata oggi - 9 dicembre - sosterranno una seduta di allenamento sotto l'occhio vigile del tecnico Juric. Oltre a Rodriguez e Ansaldi, recuperati e subentrati per uno spezzone di partita contro i sardi, in gruppo si rivede anche Mandragora, che ha smaltito l'infortunio ed è arruolabile per il match contro i felsinei, anche se è in dubbio un suo impiego dal primo minuto. Da monitorare anche le condizioni di Pobega, rimasto negli spogliatoi nell'intervallo del posticipo di lunedì: le sue condizioni non sembrano comunque preoccupare lo staff medico granata, per il centrocampista triestino dovrebbe trattarsi solo di un sovraccarico ai flessori.