Torino, la giornata: seduta mattutina per i granata

La giornata / Le attività previste oggi per i granata di Davide Nicola

Dopo la ripresa di ieri, il Torino torna oggi in campo per preparare la gara contro la Roma di Fonseca, in programma per domenica 18 alle 18:00 all'ombra della Mole. Davide Nicola ha ritrovado nella seduta di ieri Lyanco e Singo, due tasselli importanti in vista della partita casalinga con i giallorossi, ma ancora non ha potuto riavere a disposizione Sirigu. Belotti e compagni svolgeranno quest'oggi una sessione mattutina.