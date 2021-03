Torino, la giornata: sessione di allenamento al Filadelfia

Dopo una giornata concitata per la società, non ammessa come terza parte al processo federale nei confronti della Lazio per il caso tamponi, il Torino torna in campo al Filadelfia. In programma per oggi, per i giocatori a disposizione di Davide...

Redazione Toro News

Dopo una giornata concitata per la società, non ammessa come terza parte al processo federale nei confronti della Lazio per il caso tamponi, il Torino torna in campo al Filadelfia. In programma per oggi, per i giocatori a disposizione di Davide Nicola non impegnati con le rispettive nazionali, una seduta di allenamento. I granata continuano la propria preparazione in vista del Derby della Mole con la Juventus, in programma per le 18:00 del 3 aprile all'Olimpico Grande Torino.