Torino, la giornata: test atletici e allenamento al Filadelfia

Secondo allenamento per la squadra di Ivan Juric

Venerdì 9 luglio è la seconda giornata di lavoro sul campo per il Torino di Ivan Juric. Per oggi è in programma una mattinata di lavoro al Filadelfia: i giocatori saranno sottoposti a test atletici in gruppo che saranno seguiti da un allenamento tecnico. Continua dunque la preparazione della squadra granata verso la partenza per il ritiro di Santa Cristina (13-30 luglio). Il Filadelfia rimane ancora a porte chiuse (qui i motivi).