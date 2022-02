Torino, la gioventù al comando: granata terzi in Serie A per età media

La squadra di Juric è sul podio per età media della rosa. E anche il mercato di gennaio è andato nella stessa direzione

ETÀ - Il Torino di Juric è infatti sul podio in Serie A per quanto riguarda l'età media: con 25,3 anni, i granata occupano il terzo posto in questa graduatoria, alle spalle solo di Spezia ed Empoli. La filosofia del tecnico croato è lampante: puntare sui giovani che possono rendere molto di più rispetto a quanto facciano. Non è per nulla un caso che il Toro sia stato, in determinate giornate, la squadra con i giocatori titolari più giovani: l'ultima volta era successo nella partita contro l'Empoli (QUI i dettagli), che aveva sollevato anche una conseguenza della giovane età in campo, l'inesperienza.