Torino, la ripresa al Fila in vista del Parma: gruppo al completo per Nicola

La squadra granata ha iniziato a preparare la sfida salvezza con i crociati di lunedì prossimo

Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 con il Napoli di Gattuso, questo pomeriggio è tornato ad allenarsi il Torino di Davide Nicola. Allo stadio Filadelfia la squadra granata ha iniziato a preparare il match importantissimo in chiave salvezza con il Parma in programma lunedì 3 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Ricordiamo che per il match con i crociati non ci saranno gli squalificati Rolando Mandragora e Simone Verdi. Il tecnico granata quest'oggi ha diretto una sessione tecnica con tutto l'organico al completo: il Torino tornerà in campo domani sempre al Filadelfia.