Torino, la rivincita di Rodriguez: fermato il Milan che lo aveva scartato

Il difensore si prende una personale rivincita contro la squadra che lo ha scartato: adesso è una certezza per il Toro

Gualtiero Lasala

Il Torino ha fermato il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino, con uno 0-0 in cui i granata avrebbero anche meritato qualcosa in più. La soddisfazione di aver fermato la capolista c'è ed è innegabile, ma ci sono altri motivi per apprezzare questo risultato. Uno su tutti è la rivincita personale di Ricardo Rodriguez nei confronti della sua ex squadra: una prestazione ai limiti della perfezione in cui ha dimostrato una volta di più che i giudizi sul suo conto fossero assolutamente prematuri, sia da parte dei rossoneri sia dei granata.

SOLIDO - La partita contro il Milan è stata per Rodriguez particolarmente positiva. Con senso della posizione e precisione è riuscito a fermare praticamente ogni incursione da parte degli avversari: insieme a Bremer ha costruito un solido muro sul quale hanno sbattuto più volte gli attaccanti rossoneri. Anche a livello di dati, si vede che Rodriguez è stato al centro del gioco: lo svizzero ha infatti giocato ben 52 palloni; tra i suoi compagni soltanto Brekalo ha fatto poco meglio (53). Sempre attento e anche propositivo in fase offensiva. Ha tentato il tiro - con il piede debole - ma soprattutto ha regalato un assist perfetto a Belotti, per l'occasione più solare di tutta la partita per i granata.

RISCATTO - E questa non può che essere la partita del riscatto di Rodriguez. Ha espresso un ottimo calcio contro la squadra che lo ha acquistato nel 2017 per ben 15 milioni, per poi scartarlo e venderlo al Toro per meno di 2 milioni. Nella prima stagione in granata sembrava destinato all'addio, per i tanti errori e per le partite giocate fuori posizione. Ma con l'arrivo di Juric, il percorso di Rodriguez è cambiato, con il giocatore che in questa stagione ha dato prova delle sue qualità, sorprendendo tutti e conquistandosi un meritato posto da titolare nella retroguardia granata.