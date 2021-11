Torino, la società celebra Belotti: maglia celebrativa per i 100 gol in Serie A

Davide Vagnati ha consegnato la maglietta questo pomeriggio allo stadio Filadelfia al "Gallo"

Davide Vagnati ha consegnato la maglia celebrativa per i suoi primi 100 gol in Serie A al capitano del Torino Andrea Belotti. E' accaduto oggi, giovedì 4 novembre, presso lo stadio Filadelfia. Una maglia da gioco granata con la scritta 100-Belotti per suggellare un traguardo importante raggiunto dal "Gallo" nella partita di sabato scorso contro la Sampdoria. Una pacca, un "complimenti" da parte del direttore sportivo e un "grazie" con un grande sorriso da parte di Belotti.